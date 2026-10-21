Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý khối lượng lớn đất với hơn 620m³, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trong ngày 21/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý khối lượng đất với hơn 620m³...

Riêng trong ngày 21/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ cùng di vật.

Như vậy, trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 21/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 17 bộ có di vật kèm theo).

Tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ (324 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 767 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.