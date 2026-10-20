Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 20/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 550 m³ đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Máy cuốc phục vụ đào, vận chuyển đất.

Từ ngày 15 đến hết ngày 20/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 58 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2 tiếp tục được triển khai tại Khu B. Riêng trong ngày 20/10, đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo. Lũy kế thực hiện đợt 2, tính từ ngày 15 đến hết ngày 20/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 58 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 15 bộ kèm di vật.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về khu lấy mẫu và lưu mẫu.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 789 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 322 bộ kèm di vật. Trong đó, có 756 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.