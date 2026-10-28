Phát hiện thanh niên bình luận trên trang Facebook của đối tượng phản động

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 23/10, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện công dân B.M.T. (SN 1988 trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi đăng tải bình luận trên trang Facebook của đối tượng phản động.

Theo đó, B.M.T. thường xuyên đăng tải nội dung bình luận tương tác, theo dõi trang thông tin cá nhân, hội nhóm Facebook của một số đối tượng phản động ở nước ngoài.

Đáng chú ý, B.M.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải bình luận bài viết của trang Facebook “Hoàng Dũng”.

B.M.T thừa nhận việc bình luận tiêu cực do chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. (Ảnh: CAHY).

Đây là trang thông tin thường xuyên đăng tải các nội dung xấu xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, tổ chức đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Tại cơ quan Công an, B.M.T thừa nhận đã thực hiện hành vi trên do chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động trên không gian mạng.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, B.M.T đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận chứa nội dung vi phạm, rời khỏi các hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, mỗi người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ, ưu tiên theo dõi tin tức từ các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử chính thống của Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, đặc biệt là hình ảnh, video có dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm bóp méo sự thật, gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh đó, người dân không vội tin, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật hoặc thông tin xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy tính chất và mức độ vi phạm.