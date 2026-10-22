Phát hiện 'thần chết' ngủ quên

Dưới sự chứng kiến của Ban Chỉ huy quân sự xã và Trạm Y tế xã, ông Thủy Ngọc Đài (SN 1956 thôn Bình Trung, xã Thăng Điền) đã trao trả số tiền nhặt được trị giá 6,3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân lại cho ông Phùng Minh Hiền (thôn Mỹ Trà, xã Thăng Phú)