Phát hiện 'thần chết' ngủ quên
Trong quá trình đào ao chứa nước, trưa 19-10, gia đình anh Brôl Lâm (2005, tại thôn Đăk Seang, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh nên điện báo cơ quan chức năng địa phương.
Lập tức, Công an xã Dục Nông cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác định vị trí phát hiện vật thể, đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng bảo vệ hiện trường và bố trí cán bộ canh gác, không cho người dân, phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, Công an xã Dục Nông đã báo cáo, đề nghị cơ quan chuyên môn cử lực lượng đến kiểm tra, xác minh và tổ chức xử lý vật thể nghi là bom theo đúng quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-hien-than-chet-ngu-quen-post359817.html