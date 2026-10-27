Phát hiện tê tê quý hiếm, người dân mang đến giao nộp Công an xã

Chiều 27/10, Công an xã Phú Thuận (Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Kiểm lâm khu vực 3 tổ chức bàn giao một cá thể tê tê nặng 2kg do người dân tự nguyện giao nộp để đưa về thả tại Khu bảo tồn di sản Mỹ Sơn.

Bà Lẹ mang cá thể tê tê đến giao nộp tại Công an xã Phú Thuận.

Cá thể tê tê này trong tình trạng khỏe mạnh, do bà Bùi Thị Lẹ (SN 1977, trú thôn Mỹ Nam, xã Phú Thuận) phát hiện ở khu vực phía sau nhà mình vào tối 26/10. Đến sáng 27/10, bà Lẹ đã chủ động mang cá thể động vật này đến giao nộp cho Công an xã Phú Thuận.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Kiểm lâm khu vực 3 tổ chức bàn giao cá thể tê tê để đưa về thả tại Khu bảo tồn di sản Mỹ Sơn, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Theo Ban chỉ huy Công an xã Phú Thuận, việc làm của bà Lẹ thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì thiên nhiên và môi trường sống.

Cơ quan chức năng cho biết tê tê là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng. Các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép loài động vật này đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Do đó, người dân khi phát hiện động vật hoang dã quý, hiếm cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, tuyệt đối không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt hoặc tự ý vận chuyển trái phép.