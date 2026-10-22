Phát hiện tàu cá vỡ đáy, 4 ngư dân ở Lâm Đồng vẫn mất tích

Ngày 22/10, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm 4 ngư dân phường Mũi Né mất tích sau khi tàu cá bị chìm.

Khu vực tàu cá gặp nạn. Ảnh cắt từ video.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tàu cá gặp nạn mang số hiệu BTh 80712 TS, công suất 56 CV, dài 12,3m, hành nghề câu, do ông Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, ở phường Mũi Né) làm thuyền trưởng.

Trên tàu có 4 ngư dân, xuất bến đánh bắt từ rạng sáng 19/10. Đến chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại khu vực cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về phía Đông Nam.

Tối cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải TPHCM thông báo tàu Hải Dương 79, trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện tàu cá gặp nạn trong tình trạng chìm một phần, chỉ còn mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, không phát hiện người tại khu vực xung quanh.

Vị trí tàu gặp nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía Đông. Thời tiết tại khu vực có gió Đông Bắc, sóng biển cao 1,5-2,5m.