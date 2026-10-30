Phát hiện tàu cá cất giấu vật liệu nổ

Tàu cá mang số hiệu NA-90291TS, do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại phường Tân Mai, Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Qua đấu tranh, ông Hùng khai nhận số vật liệu nổ trên được mua từ trước, cất giấu trên tàu để sử dụng trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân tuyệt đối không sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản dưới mọi hình thức. Hành vi tàng trữ vật liệu nổ trên tàu cá là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của ngư dân trên biển và gây hủy hoại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái. Người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời kịp thời thông báo, tố giác các hành vi vi phạm cho lực lượng chức năng để bảo vệ an toàn chung và nguồn tài nguyên biển bền vững.