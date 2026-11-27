Tăm tre đâm xuyên thủng ruột thừa bệnh nhân - Ảnh: BVĐKBQT.

Theo bác sĩ Trần Văn Bình, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.V.T. (SN 1977) ở phường Ba Đồn, nhập viện với các triệu chứng điển hình của viêm ruột thừa cấp. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tổn thương bất thường tại ruột thừa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện một đoạn tăm tre dài khoảng 1cm đâm xuyên ruột thừa.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.V.H. (SN 1970), ở xã Hòa Trạch, nhập viện do xuất hiện các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện tổn thương ruột thừa và chỉ định phẫu thuật. Tại đây, ê-kíp tiếp tục bất ngờ khi tìm thấy một mảnh bùi nhùi sắt đâm xuyên thành ruột thừa.

Dị vật được loại bỏ, tổn thương được xử lý, sức khỏe hai bệnh nhân sau phẫu thuật phục hồi tốt.

Theo bác sĩ Trần Văn Bình, viêm ruột thừa cấp là bệnh lý ngoại khoa thường gặp. Tuy nhiên, những trường hợp dị vật đâm xuyên ruột thừa như trên là tình huống ít gặp, tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng trong sinh hoạt, tránh nguy cơ nuốt phải dị vật, đặc biệt là tăm tre. Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng bất thường, nhất là đau tăng dần hoặc khu trú ở vùng bụng dưới bên phải, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.