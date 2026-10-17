Phát hiện, tạm giữ số lượng lớn chân gà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Hàng hóa vi phạm bị tạm giữ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 6 và các cơ quan phối hợp đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông D.V.C (địa chỉ thường trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) làm chủ, có địa điểm kinh doanh trên địa bàn phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 1.100 kg chân gà đã qua sơ chế, trên bao bì hàng hoá không có nhãn mác, chữ viết hay thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá.

Tại khu vực sản xuất, kinh doanh, phát hiện hộ kinh doanh đang sử dụng 03 nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhưng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh là ông H.V.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên và không xuất trình được giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với 03 nhân viên đang làm việc tại đây.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận tình hình thực tế và thực hiện tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm là mặt hàng thực phẩm nêu trên để tiến hành xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Thời gian tới, Đội QLTT số 6 sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.