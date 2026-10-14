Phát hiện, tạm giữ hơn 1.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu tại phố Đồng Xuân

Sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh trên phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Toàn bộ số hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, với tổng trị giá gần 11 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngày 14/10, Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Phương Ly - Đồng Xuân, do bà Nguyễn Phương Ly làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em hình bánh bao các loại do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa này.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 2, toàn bộ số sản phẩm trên được xác định là hàng hóa nhập lậu, có tổng trị giá 10.970.000 đồng, tính theo giá bán niêm yết tại cửa hàng.

Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm đồ chơi trẻ em đang được kinh doanh tại các tuyến phố thương mại tập trung. Đây là mặt hàng có đối tượng sử dụng chủ yếu là trẻ nhỏ, vì vậy, ngoài yêu cầu về nguồn gốc, xuất xứ, việc bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm cần được đặc biệt quan tâm.

Đối với vụ việc này, một trong những nội dung cần tiếp tục làm rõ là việc chấp hành các quy định về kinh doanh hàng hóa nhập khẩu của cơ sở, đồng thời xác định đầy đủ các tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định.

Từ thực tế kiểm tra tại phố Đồng Xuân, cơ quản lý thị trường cũng đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và chất lượng sản phẩm là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Đối với người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, việc lựa chọn đồ chơi trẻ em có nguồn gốc rõ ràng, thông tin sản phẩm đầy đủ, phù hợp với độ tuổi và đáp ứng các quy định về an toàn là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình sử dụng. Hiện Đội Quản lý thị trường số 2 đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.