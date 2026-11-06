Phát hiện, tạm giữ hàng chục két sắt có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu tại Sơn La

Thông tin từ công an xã Mường Chanh (Sơn La), đơn vị này vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 38 chiếc két sắt có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, lực lượng chức năng phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh két sắt trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và tạm giữ 38 chiếc két sắt các loại gắn nhãn hiệu Việt Tiệp có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại 2 cơ sở kinh doanh.

Số két sắt bị phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tại thời điểm này, hai chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp liên quan đến số két sắt trên.

Các bao bì, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo chưa thể hiện thông tin, căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý.