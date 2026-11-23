Lực lượng biên phòng kiểm tra các thùng chứa. Ảnh: BP

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra kho chứa của ông Nguyễn Thanh Vương (1977, trú thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện 37 can nhựa loại 30 lít, bên trong chứa dung dịch màu vàng nhạt, nghi là dầu D.O.

Tổng lượng chất lỏng thu giữ khoảng 1.100 lít. Ảnh: BP

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Vương khai nhận số dung dịch màu vàng nhạt chứa trong các can nhựa là dầu D.O. Số dầu này được ông thu mua trôi nổi từ các tàu hàng đến hoạt động trong vùng nước cảng Dung Quất về cất, chứa trong kho nhằm mục đích làm nhiên liệu cho máy tàu cá đi hành nghề trên biển.

Ông Vương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu này.

Qua kiểm đếm ban đầu, tổng lượng chất lỏng trong 37 can nhựa khoảng 1.100 lít. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong tang vật, đưa về đơn vị để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Hà Vy