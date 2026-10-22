Phát hiện tài xế xe tải dương tính ma túy, dự kiến phạt 53 triệu đồng

Ngày 22-10, Công an TP Huế cho biết, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) phát hiện, lập biên bản xử lý một tài xế ô tô tải dương tính với chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Tài xế xe tải dương tính ma túy, không có bằng lái.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 21-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 dừng kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-920.XX do tài xế C.V.H. (SN 1996, trú tại TP Hà Nội) điều khiển.

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy. Kết quả xác định tài xế dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai hành vi gồm điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe. Phương tiện cùng các giấy tờ liên quan bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Tổng mức phạt dự kiến đối với hai hành vi vi phạm là 53 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.