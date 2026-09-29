Phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy trên QL8A qua Hà Tĩnh

Trước đó, khi đang thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 8A thuộc địa bàn xã Hương Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS 37H-012.xx kéo theo rơ-moóc BKS 37RM-007.xx có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế điều khiển xe đầu kéo dương tính với ma túy (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra, lái xe Chu Mạnh H (SN 1983, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy Amphetamine (AMP).

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó khi ở nước ngoài, rồi điều khiển phương tiện về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh), quốc lộ 8A là tuyến đường đồi núi có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa qua lại cao.

Việc người điều khiển xe đầu kéo, xe container trọng tải lớn sử dụng chất ma túy làm suy giảm khả năng nhận thức, phán đoán và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện cùng các giấy tờ liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

"Việc sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông là hành vi nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác và sẽ bị xử lý nghiêm minh", trung tá Võ Thị Quỳnh Giang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết.