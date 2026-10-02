Phát hiện tài xế không có bằng lái vẫn chạy 100 km/giờ trên cao tốc

Tài xế không có giấy phép lái xe, chạy 100 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Công an cung cấp.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vừa phát hiện, xử lý một tài xế không có giấy phép lái xe, điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện ô tô BKS 92C-106.XX do ông B.N.C. (SN 1982, ở tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy với tốc độ 100km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường này là 90km/giờ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông C. không có giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, ông C. bị phạt 5 triệu đồng về hành vi chạy quá tốc độ và 19 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe, tổng cộng 24 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.