Phát hiện tài xế dương tính với ma túy khi lái ô tô trên cao tốc

Ngày 12/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp xác minh, xử lý một trường hợp tài xế điều khiển ô tô khi trong cơ thể có chất ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 10/10, tại Km98+320 tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 tiến hành kiểm tra một ô tô con màu trắng, biển kiểm soát 65A-420.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là V.H.Đ., sinh năm 1993, trú tại phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

Kết quả test nhanh sau đó cho thấy trong cơ thể tài xế có chất ma túy.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vụ việc, xử lý tài xế theo quy định.

Sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác phối hợp với Công an xã Thanh Hưng tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, đây là vụ thứ 3 kể từ đầu năm 2026 lực lượng chức năng phát hiện tài xế sử dụng ma túy khi đang điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc.

Việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy được lực lượng chức năng đánh giá là biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có mật độ phương tiện và tốc độ lưu thông cao.

Hiện vụ việc liên quan tài xế V.H.Đ. đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.