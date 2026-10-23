Phát hiện tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Với chủ đề “Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc-Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, từng bước tiếp cận các sân chơi múa chuyên nghiệp trong khu vực và quốc tế. Cuộc thi đề cao sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo, khuyến khích người trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam, tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới, đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Cuộc thi là sân chơi để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo. Qua cuộc thi sẽ phát hiện thêm các tài năng trong lĩnh vực múa, có kế hoạch đào tạo chuyên sâu đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Thông tin về cuộc thi, ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cho biết: Cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đợt 1 từ ngày 3-6/11 tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 3/11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 6/11.

Đợt 2 từ ngày 10-12/11 tại Rạp Kim Mã (Nhà hát Sân khấu Truyền thống quốc gia Việt Nam), số 71 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 10/11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 12/11.

Đại diện Ban tổ chức cung cấp thông tin về cuộc thi. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Nội dung dự thi chia thành 4 bảng: Bảng A dành cho múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Bảng B dành cho múa đương đại; Bảng C dành cho múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Bảng D dành cho tài năng biên đạo.

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên từ 14 đến 35 tuổi tại thời điểm đăng ký, đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục hoặc tác phẩm trong mỗi bảng.

Tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, tôn vinh bản sắc dân tộc và các giá trị nhân văn; phát huy tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và kết hợp kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống và hiện đại...

Theo số liệu Ban tổ chức tổng hợp, cuộc thi có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đủ điều kiện tham gia, với 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn dự thi. Trong đó, đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 88 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo; đợt 2 tại Hà Nội có 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tại mỗi đợt thi, mỗi bảng có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải chuyên đề gồm: Huấn luyện viên xuất sắc; Biên đạo xuất sắc; Thí sinh biểu diễn xuất sắc; Tác phẩm xuất sắc; Tác phẩm sáng tạo; Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: Cuộc thi là dịp kết nối nhà trường, người học với thực tiễn biểu diễn; tạo môi trường để học sinh, sinh viên thử thách bản thân, tiếp nhận phản hồi chuyên môn, học hỏi từ bạn bè và từng bước hình thành bản lĩnh nghề nghiệp. Đối với các cơ sở đào tạo, cuộc thi tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả đào tạo qua thực hành, tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Cuộc thi góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).