Phát hiện súng thần công thời Nguyễn ở di tích Thành Điện Hải

Khẩu súng được phát hiện vào sáng ngày 21/10, trong quá trình thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, qua phối hợp cùng các đơn vị đo đạc chụp ảnh hiện trường, bước đầu có thể khẳng định khẩu thần công đúc vào thời nhà Nguyễn, có niên đại gần 200 năm.

Khẩu súng được phát hiện ở độ sâu 1,435m, cùng lớp gạch vồ gãy vỡ, vữa vôi và dấu vết than tro. Súng thần công dài 2,95m, đường kính đáy 40cm, phần chuôi dài 17cm, rộng 12cm, được đúc bằng gang.

Súng thần công vừa được phát hiện ở Thành Điện Hải.

Súng có cấu trúc nguyên khối, với núm chuôi hình cầu, đáy giật cấp tạo các gờ nổi đồng tâm, thân thuôn dần về phía miệng nòng. Phần giữa thân có hai tai súng đối xứng, dùng để đặt lên giá pháo.

Về hình thái, hiện vật còn khá nguyên vẹn, không bị gãy vỡ. Tuy nhiên, do bị chôn vùi lâu năm trong môi trường đất cát ẩm có chứa muối, tạp chất xây dựng, bề mặt súng bị bao phủ bởi lớp kết vón dày, gồm sản phẩm ăn mòn kim loại kết dính với cát, sỏi nhỏ và mảnh vữa gạch.

Sau khi đưa lên khỏi hố đào, khẩu súng được chuyển đến vị trí bảo quản tạm thời trong khuôn viên di tích, kê cố định trên hệ thống bệ gỗ và cách ly với mặt đất bằng bạt chống ẩm.

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện tại di tích này.

Những dấu tích này góp phần phản ánh các biến cố lịch sử tại Thành Điện Hải, đặc biệt là giai đoạn quân dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương chiến đấu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860). Việc phát hiện thêm súng thần công tại Thành Điện Hải góp phần bổ sung tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích gắn liền với buổi đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng.

Thời gian tới, bảo tàng sẽ tiếp tục duy trì độ ẩm ổn định tại khu vực bảo quản tạm thời. Sau khi xử lý lớp kết vón trên bề mặt, các chuyên gia sẽ khảo sát, đo vẽ kỹ thuật chi tiết và lập hồ sơ hiện vật theo quy định.

Hiện vật có chiều dài 2,95m, đường kính đáy 40cm.

Theo tư liệu của Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, Thành Điện Hải được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, giữ vị trí quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc Vauban kiên cố, từng bố trí 30 ụ súng thần công, là một bộ phận trọng yếu trong phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy.

Thành Điện Hải là một dấu ấn ghi nhớ truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Đà Nẵng.

Tháng 11/1988, Di tích Thành Điện Hải đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đến năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định công nhận Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt.