Phát hiện súng thần công thời Nguyễn dưới lòng đất di tích Thành Điện Hải

Các đơn vị đang đo đạc, ghi lại hình ảnh khẩu thần công được tìm thấy trong Thành Điện Hải.

Ngày 21/10, theo thông tin từ Bảo tàng Đà Nẵng, đơn vị thi công vừa phát hiện khẩu súng thần công thời nhà Nguyễn có niên đại gần 200 năm, trong quá trình thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, qua phối hợp cùng các đơn vị đo đạc chụp ảnh hiện trường, bước đầu có thể khẳng định khẩu thần công đúc vào thời nhà Nguyễn, có niên đại gần 200 năm. Đây là một trong những khẩu thần công được trang bị cho hệ thống phòng thủ Đà Nẵng gồm thành Điện Hải và An Hải. Khẩu súng được phát hiện ở độ sâu 1,5m, nằm hướng Đông Bắc của Thành Điện Hải, có chiều dài 2,95m, được đúc bằng gang.

Đơn vị kiểm tra đánh giá hiện vật.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện đánh giá trong bộ sưu tập của bảo tàng hiện nay, khẩu súng thần công này rất có giá trị để tôn thêm toàn bộ giá trị lịch sử của bộ sưu tập súng thần công thành Điện Hải. Hiện Bảo tàng bảo quản 17 khẩu thần công, trong đó có 10 khẩu được tìm thấy trong khuôn viên Thành Điện Hải.

"Hiện vật rất có giá trị, góp phần khẳng định, làm rõ thêm về ý nghĩa của cuộc chiến 1858-1860 của quân và dân Đà Nẵng", ông Thiện cho biết.

Trưa cùng ngày, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có mặt tại Thành Điện Hải để chỉ đạo công tác khai quật súng thần công. Quá trình thực hiện công tác này rất tỉ mỉ, tránh gây tác động đến hiện vật.

Khẩu súng thần công được khai quật.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Bảo tàng Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn của Bảo tàng kiểm tra, đánh giá hiện vật đồng thời lập hồ sơ trình lãnh đạo TP Đà Nẵng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét.