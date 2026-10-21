Phát hiện súng thần công tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Một khẩu súng thần công dài 2,95 mét nằm sâu dưới lòng đất đã được đơn vị thi công phát hiện trong quá trình chỉnh trang khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thành phố Đà Nẵng.

Đây là khẩu súng thần công thứ 10 được tìm thấy tại khu vực di tích, được nhận định có thể thuộc hệ thống vũ khí phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, góp phần bổ sung tư liệu lịch sử về cuộc chiến chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha giữa thế kỷ XIX./.