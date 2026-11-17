Trong quá trình đi lấy củi, anh Lê Phúc Giang (sinh năm 1998), trú tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong (Thanh Hóa) đã phát hiện một khẩu súng hơi khí nén PCP được giấu trong lùm cây.

Người dân giao nộp súng cho lực lượng công an xã

Nhận thức rõ những nguy cơ mất an toàn từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái quy định của pháp luật, anh Giang đã chủ động mang khẩu súng đến Công an xã Thanh Phong để giao nộp.

Theo Công an xã Thanh Phong, thời gian qua, đơn vị đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đồng thời, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tự giác giao nộp các loại vũ khí đang cất giữ hoặc tình cờ tìm thấy trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao. Người dân ngày càng hiểu rõ việc tự nguyện giao nộp vũ khí không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chấp hành pháp luật mà còn góp phần ngăn ngừa những nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.