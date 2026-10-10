Phát hiện sông băng cổ hơn 128.000 năm trên cao nguyên Tây Tạng

Lớp băng lấy từ một chỏm băng trên cao nguyên Tây Tạng có thể lưu giữ hồ sơ khí hậu hơn 128.000 năm, lâu đời hơn nhiều so với những ghi nhận trước đây tại khu vực này. (Nguồn: Shutterstock)

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Science Advances ngày 30/9 cho thấy lớp băng lâu đời nhất tại chỏm băng Guliya, phía Tây Bắc Tây Tạng, có niên đại lớn hơn nhiều so với những ước tính trước đây.

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Lonnie Thompson, Đại học bang Ohio (Mỹ), dẫn đầu xác định một số lớp băng tại đây có thể đã tồn tại hơn 128.000 năm. Nếu mốc thời gian này được xác nhận, Guliya sẽ chứa những lõi băng lâu đời nhất từng được thu thập tại khu vực này và là một trong những hồ sơ băng núi kéo dài nhất bên ngoài các vùng cực.

Trước đó, giới khoa học từng đặt câu hỏi liệu lớp băng cổ nhất ở Guliya có vượt xa kỷ Holocene, giai đoạn địa chất bắt đầu cách đây gần 12.000 năm, hay không. Kết quả mới cho thấy ít nhất một phần băng đã hình thành từ rất lâu trước đó, vào thời kỳ băng hà cuối cùng.

Để kiểm chứng, nhóm nghiên cứu so sánh hai lõi băng được khoan tại Guliya vào các năm 1992 và 2015. Dù cách nhau 23 năm, hai mẫu cho thấy các mô hình tương đồng về đồng vị oxy và những biến đổi hóa học liên quan đến điều kiện môi trường trong quá khứ. Sự tương đồng này giúp củng cố nhận định rằng các tín hiệu khí hậu lưu giữ trong băng có tính ổn định, thay vì chỉ phản ánh đặc điểm riêng của một vị trí khoan.

Một trong những thách thức lớn khi nghiên cứu băng cổ là xác định chính xác tuổi của từng lớp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các đồng vị phóng xạ của berili và clo để tìm những dấu mốc thời gian trong lõi băng.

Các nhà khoa học xác định được dấu hiệu hóa học liên quan đến sự kiện biến động địa từ Laschamp, xảy ra cách đây hơn 41.000 năm. Đây được xem là một mốc tham chiếu quan trọng để xây dựng lại niên đại của các lớp băng.

Kết quả sau đó được đối chiếu với hồ sơ đồng vị oxy trong các trầm tích hang động ở những khu vực khác trên cao nguyên Tây Tạng. Tổng hợp các dữ liệu cho thấy lớp băng lâu đời nhất ở Guliya có thể vượt quá 128.000 năm.

Lõi băng được xem như một dạng “kho lưu trữ” tự nhiên khi giữ lại các lớp tuyết, bụi, khí và hợp chất hóa học qua thời gian. Từ đó, các nhà khoa học có thể nghiên cứu những thay đổi của khí hậu và khí quyển trong quá khứ.

Những lõi băng núi có niên đại sâu tới thời kỳ băng hà cuối cùng khá hiếm. Trong khi các lõi băng tại Huascarán ở dãy Andes của Peru có niên đại hơn 30.000 năm, tại Guliya dường như kéo dài hơn 100.000 năm.

Nhóm nghiên cứu dự kiến tiếp tục phân tích các mẫu băng Guliya để đối chiếu thêm những chỉ dấu khí hậu với niên đại mới, qua đó làm rõ hơn những biến động môi trường trong nhiều chu kỳ băng hà và gian băng.

(theo SciTechDaily)