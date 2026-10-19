Phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi ung thư vú có thể lên đến 90%

Kế hoạch hành động quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% phụ nữ từ 40-70 tuổi được khám, sàng lọc ung thư vú định kỳ, nâng tỉ lệ này lên 70% vào năm 2035. Khi được phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%, đồng thời việc điều trị cũng thuận lợi hơn.

Đây là những thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh khi phát biểu tại sự kiện phát động chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" năm 2026 do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, với sự đồng hành của Roche Pharma Việt Nam tổ chức chiều nay - 19/10. Chương trình được phát trực tiếp trên Fanpage Báo Sức khoẻ & Đời sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Thanh Hải

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, đây là hoạt động hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú thế giới và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026).

Với thông điệp "Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp", ban tổ chức mong muốn mang lại một cách nhìn mới, kêu gọi phụ nữ biết yêu bản thân, chủ động thực hiện định kỳ thói quen tầm soát ung thư vú.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng hơn 25.000 ca ung thư vú

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay ung thư vú hiện là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới.

Đáng lo ngại hơn, tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hơn nữa, do yếu tố tâm lý nên nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Còn rất nhiều chị em tới bệnh viện thăm khám ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kém.

"Vì vậy việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói và cho biết những năm gần đây, các phương pháp điều trị ung thư vú đã có nhiều tiến bộ, từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đến điều trị nội tiết, điều trị nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch.

Việc lựa chọn phương pháp cần căn cứ vào loại ung thư, giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Bên cạnh đó, mới đây Bộ Y tế ban hành Quyết định đưa sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở.

Trước đó, Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 cũng được ban hành, xác định các giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng sàng lọc, tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị, phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ.

Thông qua các hoạt động truyền thông và khám tầm soát miễn phí cho phụ nữ có nguy cơ cao, chiến dịch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, mở rộng cơ hội phát hiện sớm và giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phạm Kiên

Cần đưa sàng lọc ung thư vú với phụ nữ bước sang tuổi 40 vào chương trình khám sức khỏe định kỳ

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nhận thức của người dân về căn bệnh ung thư vú đã thay đổi đáng kể trong hơn 10 năm qua.

Nếu trước đây, nhiều bệnh nhân đến viện khi khối u đã lớn, di căn hạch nách, hạch thượng đòn hoặc di căn xa đến phổi, xương, não, thì hiện nay ngày càng có nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm.

"Sự thay đổi này có đóng góp từ các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, hoạt động khám sàng lọc miễn phí. Nhờ đó, phụ nữ, đặc biệt là nhóm trên 40 tuổi, chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nhận biết những bất thường ở tuyến vú và đi khám kịp thời.

Việc khám sức khỏe định kỳ tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng góp phần phát hiện bệnh. Một số trường hợp được phát hiện qua siêu âm hoặc chụp X-quang tuyến vú ngay cả khi bác sĩ chưa sờ thấy khối u trên lâm sàng"- PGS.TS Phạm Cẩm Phương cho hay.

Lãnh đạo Cục Bà mẹ - Trẻ em, Hội Ung thư Việt Nam và Roche Pharma Việt Nam tặng hoa các đơn vị. Ảnh: Thanh Hải

Theo PGS Phương việc phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa quan trọng bởi khi bệnh còn khu trú, người bệnh thường có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn. Trong những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể phẫu thuật bảo tồn tuyến vú thay vì phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú.

Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong điều trị ung thư vú hiện nay, đó là không chỉ kiểm soát bệnh, hướng tới khỏi bệnh mà còn giúp người phụ nữ giữ gìn hình thể, sự tự tin và chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú vào tháng 10 hằng năm đã gây được tiếng vang lớn trong những năm qua.

Chiến dịch đã cùng với các bệnh viện và các cơ quan truyền thông tuyên truyền giúp phụ nữ biết lắng nghe, quan tâm đến bản thân mình, chủ động tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. Nhờ đó tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm (giai đoạn 0,1,2) đạt 76%. Trong khi đó, nếu được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân có thể lên đến 90%.

Cùng đó lãnh đạo Bộ Y tế tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi bệnh ung thư vú, các doanh nghiệp, tổ chức cần đưa chương trình sàng lọc ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đối với phụ nữ bước sang tuổi 40 vào chương trình khám sức khỏe định kỳ để hướng tới một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh.

Các đại biểu chính thức phát động Tháng nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2026. Ảnh Thanh Hải

Tháng 10 hằng năm được nhiều quốc gia chọn làm Tháng nhận thức về ung thư vú, với sắc hồng là biểu tượng quen thuộc. Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề "Every story is unique, every journey matters" (Mỗi câu chuyện đều độc đáo, mỗi hành trình đều quan trọng). Thông điệp nhấn mạnh rằng mỗi người bệnh có một trải nghiệm riêng, và mọi chặng đường từ phát hiện, điều trị đến phục hồi đều cần được thấu hiểu, hỗ trợ. Từ năm 2020 đến năm 2025, chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho gần 13.000 phụ nữ. Tính lũy kế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã trao cơ hội tầm soát miễn phí cho hơn 80.000 phụ nữ có nguy cơ cao. Chiến dịch còn đồng hành cùng người bệnh qua chương trình "Tóc cho người bệnh ung thư" và Câu lạc bộ Ung thư vú trên Facebook, đồng thời đưa sắc hồng ra không gian cộng đồng như một lời nhắc chủ động chăm sóc sức khỏe. Ngay sau lễ phát động chiến dịch năm 2026, điễn đàn bệnh nhân ung thư vú "Sống trọn hành trình" tập trung vào những nhu cầu thiết thực trong quá trình điều trị và phục hồi.