Phát hiện sớm mầm bệnh để quản lý sức khỏe lâu dài

Đưa dịch vụ y tế gần người dân

Ngày 6/10, tại xã Vân Sơn, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 phối hợp với Trạm Y tế Vân Sơn tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cho phụ nữ trên địa bàn. Tại điểm khám, người dân được thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe theo nhóm tuổi và nguy cơ bệnh lý thường gặp ở phụ nữ. Đối với những trường hợp có dấu hiệu bất thường, cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn các bước tiếp theo, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Trong ngày, toàn xã có 167 người được khám, sàng lọc bệnh, trong đó 56 trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến tử cung, buồng trứng, tuyến vú.

Người dân xã Vân Sơn kê khai thông tin trước khi khám sức khỏe.

Lần đầu được tầm soát một số bệnh ung thư ở phụ nữ, bà Hoàng Thị M (sinh năm 1958, dân tộc Dao) không khỏi bất ngờ khi được các bác sĩ tư vấn cụ thể về nguy cơ bệnh, phương pháp theo dõi và sự cần thiết của việc khám định kỳ. Tương tự, bà Hoàng Thị L (sinh năm 1966, dân tộc Tày), đối tượng chính sách ở thôn Phe (xã Vân Sơn) được các bác sĩ kiểm tra, tư vấn về chăm sóc phụ khoa, hướng dẫn cách theo dõi, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và tái khám, điều trị khi cần thiết. “Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời”, bà Hoàng Thị Lợi cho biết.

Thực hiện chủ trương khám sức khỏe toàn dân, căn cứ thực tế, các địa phương đưa ra những giải pháp, cách làm phù hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại phường Tự Lạn, việc tổ chức khám được triển khai theo hướng rà soát đối tượng, bố trí các điểm khám phù hợp. Theo đó, UBND phường thành lập các đoàn khám về từng khu dân cư, lựa chọn thứ tự ưu tiên khám, trong đó người cao tuổi, người tàn tật được khám trước. Với những người khó khăn đi lại, cán bộ trạm y tế phường về tận nhà khám, bảo đảm 100% người dân được tiếp cận dịch vụ. Nhờ đó, đến ngày 30/9, phường Tự Lạn đã khám, sàng lọc cho 41.408/42.244 người, đạt tỷ lệ 98% dân số.

Tại phường Đa Mai, việc huy động nguồn lực và phối hợp giữa chính quyền cơ sở với các cơ sở y tế trên địa bàn được đẩy mạnh. UBND phường làm việc, mời lãnh đạo các cơ sở y tế đứng chân trên địa bàn tham gia Ban Chỉ đạo khám sức khỏe toàn dân của phường; đồng thời đề xuất các đơn vị cử bác sĩ có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn khám. Nhờ đó, người dân được khám sức khỏe toàn diện, từ siêu âm, test đường huyết, kiểm tra huyết áp, khám mắt, răng - hàm - mặt đến sàng lọc ung thư, các bệnh nội khoa.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trạm Y tế Đa Mai cho biết: “Kết quả khám, sàng lọc được cập nhật vào hồ sơ, qua đó giúp cán bộ y tế có thêm thông tin để theo dõi, tư vấn và quản lý sức khỏe. Với những trường hợp chưa được khám, phường tiếp tục rà soát, tổ chức khám bổ sung, trong đó chú trọng người cao tuổi, người sức khỏe yếu, người khó khăn trong đi lại hoặc thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú”.

Rà soát, không bỏ sót đối tượng

Theo thống kê của Sở Y tế, đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có hơn 2,6 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, đạt tỷ lệ 75,1%. Trong đó, có hơn 186 nghìn trẻ em dưới 6 tuổi, hơn 605 nghìn người từ 6 đến 18 tuổi và hơn 1,8 triệu người trên 18 tuổi. Thông qua khám định kỳ và sàng lọc, ngành Y tế từng bước phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ; đồng thời tư vấn để người dân điều chỉnh lối sống, thực hiện các biện pháp dự phòng, điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp.

Cùng với tổ chức khám, ngành Y tế chú trọng xây dựng và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến nay, 93/99 trạm y tế đã triển khai bệnh án điện tử, đạt 93,9%. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều trạm y tế chưa đủ nhân lực bác sĩ chuyên khoa, thiếu một số thiết bị cận lâm sàng nên chưa thể thực hiện đầy đủ các nội dung khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến cơ sở. Tại nhiều địa phương, công tác quản lý đối tượng khó khăn do biến động dân cư; một bộ phận người dân đi làm xa, lao động tự do hoặc thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú khiến việc rà soát, mời khám và quản lý sau khám gặp khó khăn…

Đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có hơn 2,6 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, đạt tỷ lệ 75,1%. Trong đó, có hơn 186 nghìn trẻ em dưới 6 tuổi, hơn 605 nghìn người từ 6 đến 18 tuổi và hơn 1,8 triệu người trên 18 tuổi.

Thực hiện Công văn số 1129/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg đối với khám sức khỏe toàn dân, ngành Y tế tiếp tục rà soát, tổ chức khám cho những người chưa được khám, phấn đấu hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch năm 2026 chậm nhất vào ngày 30/11. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nhóm khó tiếp cận như người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, lao động tự do và người thường xuyên đi làm xa. Tiếp tục củng cố y tế cơ sở, duy trì cơ chế bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trạm y tế về chuyên môn, nhân lực và trang thiết bị; đồng thời tổ chức các hình thức khám linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Việc làm sạch, chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được quan tâm, bảo đảm kết quả khám trở thành cơ sở phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Mục tiêu của ngành Y tế là xây dựng mô hình quản lý sức khỏe người dân liên tục, toàn diện và theo vòng đời, trong đó, mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật thường xuyên, kết nối giữa y tế cơ sở, bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khi đó, ngành Y tế có thể chuyển mạnh từ việc chủ yếu điều trị sang chủ động phát hiện nguy cơ, phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho từng người dân”.