Phát hiện sớm, khai báo kịp thời để ngăn dịch bệnh từ động vật

Báo cáo viên Nguyễn Tiến Giáp - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội truyền đạt tới học viên về Khung pháp lý và thực trạng quản lý động vật tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Tiến Giáp, có 4 nội dung dành cho các cơ sở khám, chữa bệnh và phẫu thuật động vật cần lưu ý về thời hạn của chứng chỉ hành nghề; thuốc còn tốt nhưng đã hết hạn?; có thuốc thú y nhưng không biết có phải thuốc kê đơn?; phát hiện nghi bệnh truyền nhiễm nhưng chưa báo ngay?

Nghị định 204 quy định mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng đối với với việc kinh doanh thuốc thú y không rõ nguồn gốc, hết hạn; các mức phạt từ 1 đến 5 triệu đồng đối với những cá nhân vi phạm hoạt động kinh doanh động vật nhỏ lẻ không có nơi thu gom, xử lý nước thải, chất thải.... Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Đối với chứng chỉ hành nghề thú y, theo điều 39, hành vi sử dụng Chứng chỉ hết hiệu lực thuộc trường hợp bị xử phạt từ 4 đến 5 triệu đồng. “Hậu quả pháp lý không chỉ là tiền phạt. Cơ quan chức năng sẽ tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y có thời hạn đối với một số hành vi; đình chỉ hoạt động của cơ sở có thời hạn đối với một số vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y; buộc tiêu huỷ thuốc thú y, nguyên liệu thuốc hoặc động vật trong các trường hợp luật định”, ông Nguyễn Tiến Giáp nhấn mạnh.

Khi phát hiện động vật mắc hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm, cơ sở khám chữa bệnh thú y không nên che giấu; khai báo kịp thời cho Uỷ ban Nhân dân (UBND) cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc thú y xã; phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm. Trong đó, mức phạt từ 3 - 4 triệu đồng nếu không thông báo kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh phải công bố dịch và bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Bác sĩ thú y cao cấp kiêm Trưởng bộ phận Khu bảo tồn động vật thuộc tổ chức Soi Dog Foundation - Winn Ularn Kanyook cập nhật kiến thức tới học viên về phúc lợi động vật.

Theo Ban Tổ chức, việc huy động đồng thời các lực lượng trên nhằm từng bước xây dựng quy trình phối hợp trong quản lý, chăm sóc và xử lý các trường hợp động vật cần can thiệp, trên cơ sở các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật.

Nội dung của buổi tập huấn trên nằm trong khuôn khổ Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Dự án hướng tới góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030; đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho các hộ kinh doanh, giết mổ chó, mèo và từng bước nâng cao tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Theo cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health), Dự án cũng thúc đẩy trách nhiệm của chủ nuôi, đăng ký và quản lý đàn chó, mèo tại cộng đồng; mở rộng tiêm phòng dại và triệt sản nhằm kiểm soát quần thể chó thả rông, qua đó giảm nhu cầu sử dụng các biện pháp trợ tử.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam cho biết, đơn vị này sẽ kết nối các phòng khám tự nguyện tham gia hỗ trợ triệt sản, chăm sóc, tiêm phòng và điều trị động vật thành mạng lưới thú y công - tư, làm cơ sở cho các hoạt động tiếp theo của dự án trong năm 2027.