Phát hiện sới bạc trên đồi rừng, tổ chức chơi theo ca và thu phí

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác nắm nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư không có sóng điện thoại, địa hình phức tạp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các đối tượng chủ yếu đến từ địa bàn trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Khoảng 2h15 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn, Tp.Quảng Ninh, Bắc Ninh có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình triền khai lực lượng đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Đức Hà tại cơ quan điều tra.

Khẩu súng cùng 70 viên đạn qua khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Hà (SN 1986, trú tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn) cùng với Phương Văn Thái (SN 1977, trú tại xã Đình Lập), Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại xã Na Dương), Vi Văn Đạo (SN 1993, trú tại xã Na Dương) và Hà Văn Tôn (SN 1992, trú tại xã Lợi Bác) là các đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở các khu vực đồi rừng vắng người cho các đối tượng khác đến chơi theo từng ca, mỗi ca hoạt động từ 2-3 tiếng, thu phí mỗi người 500.000 đồng/ca. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Hà phát hiện thu giữ 1 khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.