Phát hiện sọ người sau trường đại học: Công an TP.HCM tìm thân nhân nạn nhân

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang điều tra vụ phát hiện hộp sọ và xương người tại khu đất trống phía sau một trường đại học trên địa bàn, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân, tung tích nạn nhân.

Đồ vật của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 15h45 ngày 9/11, trong lúc đi giăng lưới bắt cá tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Đại học Kinh tế Luật (đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân, TP.HCM), anh L.N.H.Q. phát hiện một hộp sọ người cùng 2 khúc xương giống xương cẳng chân người. Anh đến Công an phường Linh Xuân trình báo sự việc.

Bộ đồ nạn nhân công an thu giữ tại bãi đất trống (Ảnh: Công an cung cấp)

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập các mẫu vật phục vụ công tác giám định pháp y tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo Công an TP.HCM, Nạn nhân là nam giới, khoảng từ 40 đến 50 tuổi, chiều cao khoảng 1m6, mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải xanh rêu, quần dài vải màu xám, khoác áo màu xanh dương có chữ Reebok ở phía sau lưng, đi dép Biti’s màu nâu size 40.

Nạn nhân còn có răng giả hàm dưới và hàm trên được bọc sứ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân xin báo tin với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thế Tiền - cán bộ thụ lý qua số điện thoại 0375004446 để sớm làm sáng tỏ vụ việc.