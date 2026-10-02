Phát hiện sinh vật khổng lồ thoi thóp giữa biển, bé gái 10 tuổi lao xuống nước làm một việc

Một bé gái 10 tuổi tại Australia đã khiến nhiều người xúc động khi không ngần ngại tiến lại gần một con cá voi lưng gù bị mắc cạn, liên tục vẩy nước lên cơ thể con vật để giúp nó không bị khô trong lúc chờ thủy triều dâng.

Khoảnh khắc đặc biệt này xảy ra tại khu vực gần cửa vào K'gari, bang Queensland. Khi đó, cô bé Scarlet cùng mẹ là Chantelle Smith đang đi mô tô nước thì bất ngờ phát hiện con cá voi khổng lồ nằm bất lực giữa vùng nước nông trong vắt.

Hai mẹ con lập tức neo xe lại để tiếp cận. Theo lời người mẹ, con vật dường như phát ra âm thanh như đang "nói chuyện" với họ.

Hiểu rằng điều quan trọng nhất là phải giữ độ ẩm cho cá voi dưới ánh nắng mặt trời, Scarlet đã dũng cảm bước xuống nước. Dù kích thước của sinh vật biển vượt xa mình, cô bé vẫn bình tĩnh đứng sát bên, liên tục dùng tay tát nước lên cơ thể nó.

Hành động vẩy nước đơn giản của cô bé 10 tuổi tuy không trực tiếp quyết định số phận con cá voi, nhưng đã giúp duy trì sự sống cho con vật trong thời khắc nguy hiểm nhất, để lại một hình ảnh tuyệt đẹp về lòng trắc ẩn đối với thế giới tự nhiên.

Đoạn video do chị Smith ghi lại cho thấy con cá voi thỉnh thoảng há chiếc miệng khổng lồ, để lộ phần tấm sừng hàm bên trong, trong khi cô bé 10 tuổi kiên trì tiếp nước cho người bạn từ đại dương.

Sau một khoảng thời gian nỗ lực, hai mẹ con buộc phải rời đi và nhờ một cặp đôi khác ở lại trông chừng con vật. Lực lượng bảo vệ động vật hoang dã nhận được tin báo ngay sau 9 giờ sáng Chủ nhật và lập tức di chuyển đến khu vực Wathumba Creek.

Tuy nhiên, phép màu đã đến ngay sau đó. Khi mực nước thủy triều tăng lên, con cá voi đã có màn "giải cứu" ngoạn mục, tự tìm cách thoát khỏi vùng nước nông và bơi an toàn trở về biển.

Tin tức này khiến mẹ con Scarlet thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chị Smith, người đã có hai thập kỷ lái mô tô nước để quan sát cá voi tại khu vực này, chia sẻ rằng sự việc đã khiến chị vô cùng lo lắng.

Trải nghiệm chứng kiến một con vật khổng lồ bất lực khiến chị mang tâm trạng buồn bã suốt cả ngày vì sợ nó không qua khỏi, cho đến khi nhận được tin báo bình an.

Khu vực cửa sông thủy triều Wathumba Creek ở phía tây K'gari (trước đây là đảo Fraser) vốn nổi tiếng với hệ thống kênh rạch có khả năng biến thành vùng nước mặn rộng lớn khi thủy triều lên, thu hút rất nhiều sinh vật biển. Chuyến đi lần này chắc chắn đã trở thành một kỷ niệm khó quên đối với Scarlet.

Hành động vẩy nước đơn giản của cô bé 10 tuổi tuy không trực tiếp quyết định số phận con cá voi, nhưng đã giúp duy trì sự sống cho con vật trong thời khắc nguy hiểm nhất, để lại một hình ảnh tuyệt đẹp về lòng trắc ẩn đối với thế giới tự nhiên.