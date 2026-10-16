Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

Thông thường, màu sắc của các ngôi sao liên quan đến nhiệt độ bề mặt. Những ngôi sao lạnh hơn thường có màu cam hoặc đỏ. Nhưng sao lùn trắng có thể tạo ra những màu sắc khác thường do thành phần hóa học trong khí quyển.

Ngôi sao mới được phát hiện mang tên WD J1330+6435, nằm trong Ngân Hà, cách Trái đất khoảng 280 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Thiên Long (Draco).

Sao lùn trắng là phần lõi đặc còn lại sau khi một ngôi sao có khối lượng thấp hoặc trung bình cạn kiệt nhiên liệu và mất đi các lớp bên ngoài. Dù thường có khối lượng bằng khoảng một nửa Mặt trời, những thiên thể này chỉ có kích thước tương đương Trái đất. Mặt trời của chúng ta cũng sẽ kết thúc vòng đời dưới dạng một sao lùn trắng sau vài tỷ năm nữa

Ảnh minh họa ngôi sao lùn trắng lạnh WDJ1330+6435. Ảnh: Đại học Warwick

Theo nhà vật lý thiên văn Mark Hollands thuộc Đại học Warwick (Anh), tác giả chính của nghiên cứu đăng trên tạp chí RAS Techniques and Instruments, các nhà khoa học chú ý đến WD J1330+6435 vì phát hiện vật chất có nguồn gốc từ hành tinh rơi xuống bề mặt ngôi sao. Quá trình này làm tăng hàm lượng một số nguyên tố trong các lớp ngoài, trong đó có canxi, liti và đặc biệt là natri.

Ở điều kiện thông thường, nguyên tử natri hấp thụ ánh sáng ở một bước sóng màu cam đặc trưng. Đây cũng là nguyên nhân đèn đường sử dụng hơi natri thường phát ra ánh sáng vàng cam.

Tuy nhiên, môi trường bên trong sao lùn trắng có mật độ cực cao. Các nguyên tử natri liên tục tương tác với những nguyên tử heli xung quanh, làm thay đổi mức năng lượng của chúng và cách chúng hấp thụ ánh sáng.

Theo ông Hollands, thay vì hấp thụ chủ yếu một dải ánh sáng cam hẹp như thông thường, natri trong ngôi sao này hấp thụ ánh sáng ở nhiều bước sóng thuộc vùng vàng, cam và một phần vùng đỏ. Sự thay đổi đó khiến ánh sáng còn lại tạo nên sắc xanh lục đặc biệt.

Nhà vật lý thiên văn Boris Gänsicke ví quá trình này như việc pha màu trong hội họa. Khi một số màu bị loại bỏ khỏi hỗn hợp, màu sắc cuối cùng mà người quan sát nhìn thấy cũng thay đổi.