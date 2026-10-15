Phát hiện sán dây bò dài 70 cm khi nội soi đại trực tràng

Trong quá trình nội soi đại trực tràng toàn bộ có gây mê, các bác sĩ Viện Tiêu hóa phát hiện một dải ký sinh trùng màu trắng, dẹt kéo dài từ đoạn cuối ruột non sang đại tràng ngang của bệnh nhân. Ê-kíp sử dụng dụng cụ nội soi chuyên dụng để gắp ra đoạn thân sán dài khoảng 70cm. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định ký sinh trùng là sán dây bò (Taenia saginata).

Bác sĩ Vũ Thị Ngọc Bích nội soi phát hiện sán dây bò trong lòng đại tràng của bệnh nhân. Ảnh: BV

ThS.BSNT Vũ Thị Ngọc Bích, Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết người nhiễm sán dây bò thường có ít triệu chứng, thậm chí không nhận thấy bất thường nên hiếm khi chủ động đi khám. Tuy nhiên, việc gắp được đoạn sán dài 70cm qua nội soi mới chỉ là loại bỏ phần thân. Phần đầu sán có thể vẫn còn bám lại ở thành ruột non và tiếp tục phát triển nếu không được can thiệp y khoa triệt để.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được chuyển sang Phòng khám Bệnh nhiệt đới và Viêm gan để được kê đơn thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo các chuyên gia y tế, người nhiễm sán dây bò thường có rất ít triệu chứng hoặc chỉ gặp các biểu hiện nhẹ, dễ bị bỏ qua như:

- Đầy hơi, buồn nôn, đau bụng rải rác.

- Tiêu chảy nhẹ, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Phát hiện các đốt sán màu trắng (giống như xơ xơ) lẫn trong phân hoặc tự bò ra ngoài qua đường hậu môn.

Mọi người thường nhiễm sán dây bò do thói quen ăn thịt bò sống, bò tái, gỏi bò hoặc bò nhúng chưa chín kỹ có chứa ấu trùng sán. Khác với sán dây lợn (có thể tạo ấu trùng gây tổn thương ở não, mắt hay cơ), sán dây bò chủ yếu ký sinh và phát triển thành sán trưởng thành trong ruột người.

Để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, các bác sĩ khuyến cáo người dân:

1. Thực hiện "Ăn chín, uống sôi": Hạn chế tối đa việc tiêu thụ các món thịt bò tái, gỏi bò hoặc thịt chưa nấu chín kỹ.

2. Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Chọn mua thịt có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh thú y. Dùng riêng dao, thớt chế biến thực phẩm sống và chín.

3. Giữ vệ sinh môi trường: Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống và trước khi ăn.

4. Chủ động thăm khám: Khi phát hiện đốt sán trong phân hoặc có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa kéo dài, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được xét nghiệm và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà./.