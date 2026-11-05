Phát hiện sai lệch thứ tự tọa độ các điểm khép góc tại mỏ vật liệu san lấp Trúc Sơn

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Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản trả lại hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV tại mỏ vật liệu san lấp Trúc Sơn, xã Cư Jút của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khoáng sản Bình Sơn để đơn vị rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Công Thương phát hiện, thuyết minh báo cáo và các bản vẽ kèm theo còn nhầm lẫn thứ tự tọa độ các điểm khép góc mỏ so với hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sai lệch này cần được khắc phục nhằm bảo đảm tính thống nhất về ranh giới và thứ tự tọa độ các điểm khép góc của khu vực mỏ.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã trả lại hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV tại mỏ vật liệu san lấp Trúc Sơn (mã hồ sơ H36.21-261021-0200004), đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khoáng sản Bình Sơn rà soát, chỉnh sửa tọa độ các điểm khép góc theo đúng thứ tự thể hiện trong hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sau khi hoàn thiện, doanh nghiệp gửi lại hồ sơ đến Sở Công Thương thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Việc rà soát, thống nhất tọa độ và ranh giới khu vực khảo sát là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm tính chính xác của hồ sơ địa chất, khoáng sản, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình xem xét các thủ tục liên quan đến hoạt động khảo sát và khai thác khoáng sản trên địa bàn./.