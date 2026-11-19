Ngày 18/11/2026, trong quá trình khảo sát, kiểm kê di sản tư liệu tại vùng biển ngang, nhóm nghiên cứu Hán Nôm thuộc Bảo tàng Hà Tĩnh đã phát hiện hai đạo sắc phong thời Nguyễn phong thần cho Giác Hải Không Lộ thiền sư, còn gọi là Giác Hải Đại Pháp sư, hiện được lưu giữ tại xã Thạch Lạc và xã Thạch Khê. Đây là phát hiện có ý nghĩa quan trọng, bổ sung nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Hà Tĩnh.

Sắc phong thần cho Giác Hải Đại Pháp sư năm Khải Định thứ 2 (1917)

Đạo sắc phong tại xã Thạch Khê đề ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 2 (1917), phong hiệu Giác Hải Đại Pháp sư chi thần, giao cho thôn Như Sơn, tổng Hạ Nhị, phủ Thạch Hà thờ phụng.

Đạo sắc tại xã Thạch Lạc đề ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909), phong hiệu Giác Hải Không Lộ thiền sư chi thần, nhân dịp vua làm lễ đăng quang, giao cho thôn Hà Thanh, xã Hoàng Giang, huyện Thạch Hà phụng thờ.

Theo tư liệu lịch sử, Thiền sư Giác Hải (1023 - 1138), tên húy Nguyễn Viên Y, quê ở Hải Thanh, phủ Hải Thanh (Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), là vị cao tăng tiêu biểu của Phật giáo Đại Việt thời Lý, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông. Ngài nổi tiếng bởi đạo hạnh, tinh thông Phật pháp, những câu chuyện về thần thông và từng được các vua triều Lý trọng vọng. Những ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp của ngài góp phần khẳng định vị trí của Thiền sư trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Sắc phong thần cho Giác Hải Không Lộ thiền sư năm Duy Tân thứ 3 (1909)

Việc phát hiện hai đạo sắc phong cho Giác Hải Không Lộ thiền sư tại Hà Tĩnh là nguồn di sản tư liệu gốc quý hiếm, phản ánh sự hiện diện và sức lan tỏa của tín ngưỡng thờ phụng các vị cao tăng trong đời sống cộng đồng địa phương.

Đồng thời, phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu về quá trình truyền bá, giao lưu và phát triển Phật giáo ở Hà Tĩnh qua các thời kỳ lịch sử, góp phần làm sáng tỏ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của vùng đất Thạch Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.