Phát hiện rùa kim cương hai đầu cực hiếm khiến đội ngũ bảo tồn bất ngờ, nhưng điều khiến chuyên gia đặc biệt quan tâm lại là thứ này

Trung tâm Động vật hoang dã Cape tại Cape Cod, bang Massachusetts, Mỹ mới đây tiếp nhận một cá thể rùa kim cương con có đặc điểm phát triển đặc biệt hiếm gặp.

Con vật được Khu bảo tồn động vật hoang dã Mass Audubon Wellfleet Bay chuyển đến trung tâm để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Cá thể rùa chỉ nặng 5,2 gram. Cơ thể của nó nhỏ đến mức chiều rộng chỉ tương đương hai ngón tay đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, điểm khiến đội ngũ cứu hộ đặc biệt chú ý là con vật có hai chiếc đầu trên cùng một cơ thể.

Cả hai đầu của cá thể rùa đều có khả năng hoạt động. Theo Trung tâm Động vật hoang dã Cape, tình trạng bất thường này được gọi là dicephalism, hay dị tật hai đầu, xảy ra khi một cơ thể phát triển với hai phần đầu có chức năng.

Cả hai đầu của cá thể rùa này đều có khả năng hoạt động. Ảnh: Cape Wildlife Center

Sự xuất hiện của cá thể rùa khiến đội ngũ bảo tồn không khỏi bất ngờ. Các bác sĩ thú y hiện theo dõi sát tình trạng của con vật nhằm tìm hiểu cách hai chiếc đầu phối hợp với phần cơ thể duy nhất.

Khả năng ăn uống, tốc độ tăng trưởng và các hoạt động thường ngày cũng là những yếu tố được đội ngũ chăm sóc đặc biệt quan tâm.

Đây không phải lần đầu tiên các chuyên gia tại khu vực này tiếp nhận động vật có dị tật hai đầu. Tuy nhiên, Trung tâm Động vật hoang dã Cape cho biết trong vòng 5 năm qua, họ chỉ gặp thêm hai trường hợp tương tự. Con số này cho thấy tình trạng hai đầu ở động vật rất hiếm.

Theo trung tâm, mỗi trường hợp đều tạo cơ hội để các chuyên gia tìm hiểu thêm về cấu tạo giải phẫu và cách cơ thể vận hành. Đối với cá thể rùa mới được tiếp nhận, vấn đề được quan tâm nhất vẫn là khả năng ăn, phát triển và sự phối hợp giữa hai phần đầu.

Rùa kim cương là loài đang bị đe dọa tại Massachusetts. Loài này cũng nằm trong danh sách được bảo vệ theo Đạo luật Các loài nguy cấp của bang Massachusetts. Vì vậy, cá thể rùa hai đầu được đội ngũ bảo tồn theo dõi đặc biệt cẩn thận.

Trước đó, vào tháng 10/2021, New England Wildlife Center từng tiếp nhận một cá thể rùa kim cương hai đầu khác. Con vật khi đó có tới 6 chân, với hai bên cơ thể phân tách rõ rệt hơn cá thể vừa được phát hiện.

Các chuyên gia từng giải thích tình trạng này có điểm tương tự hiện tượng song sinh dính liền ở người. Hai cá thể có thể dùng chung một phần cấu trúc cơ thể nhưng vẫn sở hữu một số cơ quan hoặc bộ phận riêng biệt.

Động vật mang dị tật như vậy thường khó sống lâu hoặc có thể gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, với trường hợp được tiếp nhận năm 2021, tình trạng của cá thể rùa từng khiến các bác sĩ thú y có thời điểm khá lạc quan.