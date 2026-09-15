Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Các nhà khoa học cho rằng mẫu vật có niên đại ít nhất 10.000 năm và vẫn được bảo quản trong tình trạng đặc biệt tốt.

Theo thông báo của tổ chức Khu vực Không gian Mở Midpeninsula (Midpen), chiếc răng được phát hiện trong quá trình khảo sát thực địa phục vụ một dự án cải thiện môi trường sống tại khu bảo tồn ở hạt San Mateo, bang California.

Phát hiện răng voi cổ hơn 10.000 năm tuổi trong tình trạng gần như hoàn hảo ở California. Ảnh: Midpeninsula Regional Open Space District

Ban đầu, nhóm khảo sát tưởng vật thể nằm dưới lòng suối chỉ là một tảng đá có hình dạng bất thường. Tuy nhiên, sau khi được các chuyên gia kiểm tra, nó được xác định là chiếc răng hàm còn nguyên vẹn của một cá thể voi răng mấu Thái Bình Dương trưởng thành.

Nhà cổ sinh vật học cho biết đây là một trong những mẫu vật ấn tượng nhất mà ông từng nhìn thấy. Theo Midpen, chiếc răng dài khoảng 22 cm, cao gần 18 cm và rộng khoảng 7,6 cm.

Nhà địa chất trực tiếp phát hiện mẫu vật cho biết từng tham gia nhiều chuyến khảo sát ngoài thực địa nhưng chưa từng chứng kiến phát hiện nào gây ấn tượng tương tự.

Voi răng mấu Thái Bình Dương là một loài thú ăn cỏ khổng lồ từng sinh sống ở nhiều khu vực thuộc Bắc Mỹ, bao gồm California, Oregon, phía bắc dãy Rocky và một phần Mexico.

Loài vật này tồn tại trong thế Pleistocene, giai đoạn kéo dài từ khoảng 2,5 triệu năm trước đến khoảng 11.700 năm trước, trước khi tuyệt chủng vào cuối Kỷ Băng hà.

Mô phỏng bộ xương của voi răng mấu. Ảnh: CC

Dù thường bị nhầm với voi ma mút, voi răng mấu là một nhóm động vật khác. Cả hai đều là họ hàng xa của voi hiện đại và từng sống trong những khu vực cũng như thời kỳ tương tự.

Điểm khác biệt dễ nhận biết nằm ở cấu tạo răng. Răng của voi răng mấu có các mấu lớn, phù hợp để nghiền lá, cành cây và các loại thực vật thô. Trong khi đó, răng của voi ma mút có nhiều phiến, thích hợp hơn với việc nghiền cỏ.

Voi răng mấu Thái Bình Dương cũng có một số đặc điểm riêng như răng hẹp hơn, xương chân dày hơn và hình dạng ngà khác biệt so với một số loài voi răng mấu khác từng được phát hiện ở Bắc Mỹ.

Sau khi được tìm thấy, chiếc răng đã được hiến tặng cho Trường Phát triển bền vững Doerr thuộc Đại học Stanford để phục vụ nghiên cứu.