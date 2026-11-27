Các nhà khoa học đã phát hiện một rạn san hô vòng ngầm có niên đại 5 triệu năm, với đỉnh nằm ở độ sâu 900 m dưới mặt nước biển tại đới đứt gãy Romanche ở khu vực xích đạo Đại Tây Dương. Ảnh: deeperblue.com

Theo viện này, phần đỉnh của rạn san hô vòng trên nằm ở độ sâu 900 m dưới mực nước biển. Phát hiện này xác nhận một giả thuyết được đưa ra từ 30 năm trước, cho rằng trong quá khứ từng tồn tại các rạn san hô vòng ở khu vực giữa Đại Tây Dương - nơi hiện nay không còn loại hình rạn san hô này.

Hiện tại, trên nền rạn san hô vòng tiền sử trên là một quần thể san hô nước sâu đang phát triển mạnh mẽ. Nhóm nghiên cứu gồm 25 nhà khoa học đến từ 5 quốc gia đã xuất phát từ thành phố Fortaleza của Brazil trên tàu nghiên cứu Falkor Too để khảo sát Đới đứt gãy Romanche, trải dài 950 km giữa vùng biển Đông Bắc Brazil và khu vực Tây Phi.

Trưởng đoàn thám hiểm José Ángel Pérez, giáo sư và nhà hải dương học thuộc Đại học Vale do Itajaí (Brazil), cho biết nhóm nghiên cứu đã thu thập được những bằng chứng khoa học đầu tiên khẳng định tính độc đáo về sinh thái và sinh học của khu vực này. Dữ liệu thu được cũng củng cố tầm quan trọng của Đới đứt gãy Romanche như một khu vực cần được ưu tiên bảo vệ trong khuôn khổ Hiệp ước Biển cả mới được phê chuẩn gần đây.

Trước đó, tàu nghiên cứu Falkor Too cùng thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) mang tên SuBastian từng thu hút sự quan tâm của hơn 17 triệu lượt theo dõi tại khu vực Nam Mỹ vào năm ngoái, trong chuyến thám hiểm hẻm núi ngầm Mar del Plata ngoài khơi bờ biển Argentina. Trong chuyến khảo sát mới xuất phát từ Brazil lần này, các nhà khoa học đã sử dụng khả năng lập bản đồ của thiết bị lặn tự hành The Childlike Empress để định vị rạn san hô vòng cổ đại, sau đó triển khai ROV SuBastian - thiết bị có thể lặn sâu tới 4.500 m để ghi hình và nghiên cứu đáy biển bằng hệ thống camera độ nét cao.

Viện Đại dương Schmidt cho biết rạn san hô vòng ngầm này cao 300 m (gần tương đương chiều cao của tháp Eiffel), được cấu tạo từ san hô hóa thạch và nằm trên một dãy núi ngầm có nguồn gốc núi lửa nhô cao 4.100 m so với đáy biển. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện các quần thể bọt biển cổ đại, san hô nước lạnh 1.000 năm tuổi, các thảm động vật san hô mềm zoanthid (San hô cúc áo, họ hàng gần với hải quỳ và san hô) hiếm gặp, cùng nhiều loài mực và bạch tuộc tại 4 khu vực khác nhau ở độ sâu từ 600 đến 4.000 m.

Bà Jyotika Virmani, Giám đốc điều hành Viện Đại dương Schmidt nhấn mạnh việc phát hiện các hệ sinh thái nước sâu tràn đầy sức sống trên một rạn san hô vòng thời tiền sử là minh chứng cho thấy đại dương vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật lớn.

Đáng chú ý, các nhà khoa học đã tìm thấy một quần thể bọt biển và san hô sặc sỡ ở độ sâu 4.300 m - điều cực kỳ hiếm gặp do ở độ sâu này thường thiếu hụt các yếu tố cần thiết cho sự sinh trưởng của chúng. Bên cạnh đó, ở độ sâu 1.200 m, nhóm nghiên cứu trên cũng bất ngờ ghi nhận một hệ sinh thái vốn đặc trưng cho vùng nước nông với hàng nghìn cá thể zoanthid nhỏ màu hồng nhạt phủ kín đáy biển trên diện tích tương đương với một sân bóng đá.