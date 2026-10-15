Phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B - Công viên Lê Thị Riêng.

Đây cũng là buổi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong đợt 2 sau khi đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ngày 15/10 tại khu B - Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Tính đến hết ngày 15/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Chiến sĩ mang hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến khu lưu mẫu để phục vụ công tác giám định. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hôm qua (14/10), TPHCM và Quân khu 7 đã tổ chức truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 vừa qua. Ảnh: Ngô Tùng