Phát hiện, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trong ngày 10/11

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 10/11, công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai tại Khu B và Khu A, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ, gồm 4 bộ tại Khu A và 1 bộ tại Khu B.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, các lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Máy móc phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10/2026, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Khu B. Đến hết ngày 10/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 279 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Ngày 10/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ, gồm 4 bộ tại Khu A và 1 bộ tại Khu B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.010 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 977 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Tổng số hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo là 371 bộ.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.