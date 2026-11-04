Phát hiện, quy tập thêm 39 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 4/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trong ngày 4/11, lực lượng làm nhiệm vụ đào số lượng lớn đất với hơn 620m³, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 4/11, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể như sau: Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Riêng trong ngày 4/11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 17 bộ hài cốt kèm theo di vật. Như vậy, tính riêng Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 4/11) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 211 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 45 bộ có di vật kèm theo).

Chỉ tính riêng trong ngày 4/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ.

Và tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ (352 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 909 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.