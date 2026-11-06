Phát hiện, quy tập thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 6/11

Lực lượng tham gia tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt 2, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng trong ngày 6/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 bộ kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 6/11, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 249 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 57 bộ kèm theo di vật.

Ngày 6/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 bộ kèm theo di vật.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, trong ngày 6/11, các lực lượng đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi đào tìm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Máy móc phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 980 bộ, trong đó có 947 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần thực hiện công tác tri ân và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.