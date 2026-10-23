Phát hiện, quy tập thêm 196 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Riêng trong ngày 23.10, hai Đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K71 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Oddar Meanchey và Banteay Meanchey, Đội K73 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang.

Ngày 23.10, Tây Ninh quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia

Lũy kế từ ngày 4.9 đến hết ngày hôm nay 23.10, ba Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 196 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) đã quy tập được 46 hài cốt liệt sĩ, Đội K71 quy tập được 82 hài cốt liệt sĩ, Đội K73 quy tập được 68 hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 4.9 đến hết ngày 23.10, trong giai đoạn XXVI (mùa khô 2026–2027), ba Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 196 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia

Riêng hai Đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, lũy kế từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩcòn thiếu thông tin” đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 431 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K tích cực đào tìm hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn thuộc Vương quốc Campuchia

Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được lên 443 hài cốt liệt sĩ, đạt 73,83% chỉ tiêu được giao. Hiện nay, song song với nhiệm vụ tại Campuchia, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện toàn Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tây Ninh đã hoàn thành 73,83% chỉ tiêu được giao trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”