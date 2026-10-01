Phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 01/10.

Trong ngày 01/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 01/10, tại, Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm được 19 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 01/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 01/10/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 304 bộ có di vật.

Cụ thể: 668 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).