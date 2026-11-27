Trong ngày 27/11, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất tại khu vực này, qua đó phát hiện và quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến hết ngày 27/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua 2 đợt với những kết quả cụ thể: Đợt 1 các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng chu đáo, trang nghiêm theo đúng quy định. Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 27/11) tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 422 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 76 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày 27/11 đã phát hiện và quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 1.153 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (383 bộ có di vật kèm theo). Trong số này, có 1.120 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Tính đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.