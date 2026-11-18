Phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 18/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, qua đó phát hiện và quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ.
Trong ngày 18/11, các lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải loại 3,5 tấn để phục vụ công tác đào tìm, vận chuyển đất. xử lý hơn 630 m³. Lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.
Tính từ đầu đợt 2 (ngày 15/10) đến hết ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 306 hài cốt liệt sĩ đơn lẻ tại Khu B (có 71 trường hợp kèm theo di vật).
Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện được tổng cộng 1.037 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 378 hài cốt có di vật kèm theo. Số lượng này bao gồm 1.004 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B).
Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai khẩn trương, thận trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Nguồn CAND: https://cand.vn/phat-hien-quy-tap-them-11-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post828093.html