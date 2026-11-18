Trong ngày 18/11, các lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải loại 3,5 tấn để phục vụ công tác đào tìm, vận chuyển đất. xử lý hơn 630 m³. Lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.

Trong ngày hôm nay, khối lượng đất được xử lý tới hơn 630 m³, mở rộng khu vực tìm kiếm tại Khu B.

Tính từ đầu đợt 2 (ngày 15/10) đến hết ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 306 hài cốt liệt sĩ đơn lẻ tại Khu B (có 71 trường hợp kèm theo di vật).

Cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện được tổng cộng 1.037 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 378 hài cốt có di vật kèm theo. Số lượng này bao gồm 1.004 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B).

Tính tổng đến hết ngày 18/11 đã phát hiện được tổng cộng 1.037 hài cốt liệt sĩ (378 hài cốt có di vật kèm theo).

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai khẩn trương, thận trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.