Hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm dưới một bụi tre dày ở sườn Đông Bắc đồi Đá Vôi, bên trong túi tử thi.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.

Qua khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy một số di vật đi kèm như: ví, thắt lưng, cúc áo, dao lam... Do đã nằm dưới lòng đất hàng chục năm, phần lớn hài cốt bị phân hủy.

Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.

Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã đưa hài cốt về Nhà quàn của Đội tại phường Cam Đường để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Một số di vật của liệt sĩ.

Như vậy, đến ngày 26/11, tại khu vực đồi Đá Vôi, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 46 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.