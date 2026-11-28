Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 28/11, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại khu vực Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ công việc, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển. Chỉ tính riêng trong ngày 28/11, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 620 m³ đất đá, qua đó phát hiện và quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 28/11 đã phát hiện và quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng lên tới 1.166 bộ (với 383 bộ có di vật). Trong số này, có 1.133 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Tính tổng cho đến nay đã phát hiện, quy tập được 1.166 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này vẫn đang được các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai khẩn trương, tỉ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hoạt động này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.