Phát hiện, quy tập 872 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Theo Báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, chỉ tính riêng trong ngày 30/10, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, mở rộng diện tích tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ liên tục cho công tác tìm kiếm, vận chuyển đất đá.

Lực lượng chức năng tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, trong ngày 30/10, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trải qua 2 đợt, tổng cộng 872 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật kèm theo).

Cẩn trọng trong từng hành động đào tìm để giữ nguyên được các hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, đợt 2 (triển khai từ ngày 15/10 đến ngày 30/10), lực lượng chức năng đã mở rộng diện tích tìm kiếm tại Khu B, phát hiện và quy tập thêm 141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tính đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập tổng cộng 872 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật kèm theo).

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, chạy đua với thời gian để khẩn trương tìm kiếm, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.