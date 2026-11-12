Phát hiện, quy tập 1.017 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 12/11, các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đơn vị đã phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào tìm từng mẩu hài cốt liệt sĩ và di vật.

Tính chung từ khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (ngày 23/6) đến hết ngày 12/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 1.017 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 371 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày 12/11, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong tổng số 1.017 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy qua cả hai đợt, có 984 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.