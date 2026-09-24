Phát hiện quả bom 'khủng' khi san lấp đất làm nghĩa trang

Ngày 23/9, gia đình ông Trần Văn Phong (trú tại thôn Thượng Long, xã Đức Thọ) san đất làm nghĩa trang. Trong quá trình thi công, gia đình phát hiện một vật thể lớn nằm dưới lòng đất nghi là bom.

Quả bom được người dân phát hiện. Ảnh: TL.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường kiểm tra và xác định đây là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom dài khoảng 1,53m, đường kính khoảng 30cm, trọng lượng ước tính 240kg. Qua nhận dạng ban đầu, quả bom được xác định nghi thuộc loại MK-82.

Để bảo đảm an toàn, khu vực phát hiện bom được lực lượng chức năng khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng bảo vệ, không để người dân tiếp cận.

Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án xử lý. Quả bom dự kiến được di chuyển đến khu vực an toàn để tiến hành hủy nổ theo quy định.

MK-82 là loại bom đa dụng được sử dụng phổ biến trong chiến tranh. Quả bom có kết cấu vỏ thép, bên trong chứa thuốc nổ.

Việc phát hiện bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Hà Tĩnh cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu tại một số khu vực. Người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện vật thể nghi là bom, mìn, tuyệt đối không tự ý di chuyển hoặc tác động vào vật thể.