Phát hiện phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Cổ Chiên

Lực lượng Công an kiểm tra phương tiện vi phạm. (Ảnh:CA)

Trước đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, Công an xã An Qui đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc thủy phận xã An Qui, Tổ công tác Công an xã phát hiện một phương tiện tàu sắt mang số đăng ký BTr-7081, do N.H.G (SN 1988, ngụ xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang vận chuyển cát san lấp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong khoang chứa của phương tiện có 292,5m³ cát san lấp, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số khoáng sản; đồng thời, không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng II.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đưa người có liên quan cùng tang vật, phương tiện về xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.