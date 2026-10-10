Phát hiện 'Patrick sao biển' trong phim hoạt hình ngoài đời thực

Theo Viện Hải dương học Schmidt, chuyến thám hiểm hẻm núi ngầm Mar del Plata nằm ở ngoài khơi Argentina vào tháng 7 và tháng 8/2025 đã phát hiện ra nhiều sinh vật mới.

Chuyến thám hiểm do nhà khoa học Daniel Lauretta dẫn đầu, với sự tham gia của nhiều chuyên gia Argentina. Nhóm nghiên cứu sử dụng tàu Falkor và robot lặn điều khiển từ xa SuBastian để khám phá hệ sinh thái dưới đáy biển, tại khu vực có độ sâu hơn 3.500 mét.

Một con sao biển màu cam nổi bật, có ngoại hình giống nhân vật hoạt hình Patrick Star, nằm dưới đáy biển sâu. Ảnh: Viện Hải dương học Schmidt

Một trong những phát hiện gây chú ý nhất là con sao biển màu cam rực rỡ thuộc chi Hippasteria. Với hình dáng đặc biệt, nó được nhiều người ví như phiên bản ngoài đời thực của "Patrick sao biển", nhân vật sao biển nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePants.

Nhân vật "Patrick sao biển" trong phim hoạt hình SpongeBob SquarePants. Ảnh: GI

Hình ảnh con sao biển nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người còn hài hước đặt biệt danh cho nó là sao biển "mông to" vì phần cơ thể nhô lên trông khá ngộ nghĩnh.

Đoạn video ghi lại con sao biển được phát trong chương trình truyền hình trực tiếp về chuyến thám hiểm, thu hút gần 4 triệu lượt người theo dõi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết con sao biển nổi tiếng này không được cho là loài mới.

Bên cạnh hình ảnh gây sốt trên mạng, chuyến thám hiểm còn mang lại nhiều phát hiện quan trọng về sự sống dưới đại dương.

Tại hội thảo quốc tế về khám phá loài được tổ chức ở Buenos Aires, Argentina, vào tháng 7/2026, các nhà nghiên cứu đã xác định được 57 loài sinh vật biển mới cùng 5 chi mới.

Trong số đó có 20 loài giáp xác chân chèo, 22 loài động vật da gai như hải sâm và huệ biển, 14 loài thuộc nhóm động vật ruột khoang như san hô và bút biển, cùng một loài động vật thân mềm chân đào.

Một loài hải sâm biển sâu có biệt danh “Loki”, nổi bật với những phần phụ giống cặp sừng. Ảnh: Viện Hải dương học Schmidt

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện một loài hải sâm có hình dáng kỳ lạ, được đặt biệt danh là "Loki". Sinh vật này có những phần phụ giống cặp sừng, khiến các nhà khoa học liên tưởng đến vị thần Loki trong thần thoại Bắc Âu.

Loài hải sâm thuộc chi Peniagone này được ghi hình ở độ sâu 2.577 m dưới mặt biển.